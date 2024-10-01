Россия оштрафовала Google и Discord за запрещенный контент

В понедельник, 30 сентября, Google и мессенджер Discord были привлечены к ответственности в России за невыполнение обязательств по удалению или ограничению доступа к информации в сети Интернет, о чем пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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