Пик пройден: инфляция в России пошла на снижение

В России наметилась тенденция снижения инфляции, хотя процесс идет не быстро. Какие факторы работают на замедление темпов роста потребительских цен, как повлияла жесткая денежно-кредитная политика Банка России, и каковы возможности выхода на целевой уровень по инфляции в обозримой перспективе, выясняли «Известия».