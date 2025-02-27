Эксперты выяснили, сколько времени жители России тратят на разговоры с близкими

Женщины в среднем общаются немного дольше, чем мужчины.Эксперты медиахолдинга RamblerCo провели исследование, результаты которого показали, что большинство россиян тратят на общение с родными по телефону не больше 10 минут.
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