NYT: Трамп спрашивал у Путина о военной помощи Украине

В 2017 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным интересовался, что он думает о военной помощи Украине, пишет газета The New York Times.
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