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Новости Липецка

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Отбой красного опасности объявили в Ельце и четырех округах Липецкой области

Отбой красного опасности объявили в Ельце и четырех округах Липецкой области

В Ельце, а также Елецком, Долгоруковском, Измалковском и Становолянском округах отменили красный уровень опасности.

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