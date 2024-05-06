Буду готовить эту красоту все лето! Освежающий десерт из желе «гортензия»

Приготовьте на своей кухне удивительный десерт «гортензия» как из дорогого ресторана. Этот десерт идеален для летнего сезона, ведь готовится он из освежающего желе.
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