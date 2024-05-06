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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    Я бы еще уксуса капнула.Закуска 80-ых год...
  • Наталья Середа
    Это альмойшавена - еврейская лепешка.В интернете можно найти рецепт.Быстро, вкусно, бюджетно.🙏❤️В последнее время...
  • ИРИНА КОРОТКОВА
    Очень интересный рецепт,спасибо автору👍 Обязательно приготовлю!В последнее время...

Буду готовить эту красоту все лето! Освежающий десерт из желе «гортензия»

Буду готовить эту красоту все лето! Освежающий десерт из желе «гортензия»

Приготовьте на своей кухне удивительный десерт «гортензия» как из дорогого ресторана. Этот десерт идеален для летнего сезона, ведь готовится он из освежающего желе.

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