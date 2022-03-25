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«Барселона» хочет подписать Мбаппе. Форвард «ПСЖ» готов выслушать предложение (L’Equipe)

«Барселона» может попытаться подписать Килиана Мбаппе. Каталонцы заинтересованы в трансфере форварда «ПСЖ», утверждает L’Equipe.

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