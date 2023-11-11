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Решающий тест. Как война в Газе поставила израильских арабов перед сложным выбором

Автор фото, Mohammed Hamoud/Getty Images О статье Автор, Анастасия Успенская Должность, Би-би-си После резни 7 октября и последовавшей полномасштабной операции ЦАХАЛ в секторе Газа израильские арабы, составляющие порядка 20% населения Израиля, оказались в сложной ситуации.

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