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Царьград

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Километровые пожары от Одессы до Киева. Сгорела база ГСМ, Patriot и F-16. Корабли НАТО на дне Чёрного моря - тела не успевают вывозить

Километровые пожары от Одессы до Киева. Сгорела база ГСМ, Patriot и F-16. Корабли НАТО на дне Чёрного моря - тела не успевают вывозить

Подробности серии мощнейших прилётов русских ракет и дронов по объектам военной инфраструктуры противника, которые начались ещё 9 октября и продолжились минувшей ночью практически до самого утра.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
И хохлы упорно лезут в деревянные макинтоши.....ДБ!
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ТМ
Татьяна Мартыненко
Жалко Чёрное море!
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Игорь Васиков
Смешалось в кучу , кони, люди, порк и фрок на блюде и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой - &quot; а нас за шо?&quot;
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11 час.

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