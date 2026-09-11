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Будущие спасатели: воспитанники детского сада познакомились с работой пожарной части

Будущие спасатели: воспитанники детского сада познакомились с работой пожарной части

Уроки безопасности: пожарные провели встречу с воспитанниками детского сада № 4. В детском саду № 4 состоялся познавательный открытый урок, посвященный правилам пожарной безопасности.

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