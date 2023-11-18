Расширился перечень индикаторов риска в области обработки личной информации

С 18 ноября вступают в силу изменения в перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований в области обработки личной информации, утвержденные Роскомнадзором С 18 ноября вступают в силу изменения в перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований в области обработки личной информации, утвержденные Роскомнадзором.