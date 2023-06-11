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Китай и арабские страны подписали 30 соглашений на конференции в Саудовской Аравии

Китай и арабские страны подписали 30 соглашений на конференции в Саудовской Аравии

По итогам первого дня конференции в Саудовской Аравии между китайскими и арабскими предпринимателями было подписано 30 соглашений на сумму более десяти миллиардов долларов.

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