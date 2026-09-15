Панамский канал с октября сократит число проходящих судов на 18% из-за засухи

Среднесуточное число транзитов уменьшится с 36 в августе до 29,5 – это следует из проекта бюджета канала на финансовый год с 1 октября 2026-го по 30 сентября 2027 года.
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