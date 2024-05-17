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"Белоусов был ошеломлен": что пишет Bloomberg об отставке Шойгу и новая версия задержания генерала Кузнецова

"Белоусов был ошеломлен": что пишет Bloomberg об отставке Шойгу и новая версия задержания генерала Кузнецова

Интересная жизнь с Vera Star Причина по которой Путин решил отправить в отставку теперь уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу, заменив его на эффективного экономиста Андрея Белоусова, кроется в том, что президент России "окончательно потерял терпение" из-за "безудержной коррупции" в оборонном ведомстве, пишет авторитетный поставщик финансовой информации Bloomberg.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так если ВСЕ ПЛОХО ЛЕЖИТ,  нет контроля, тотальное разгильдяйство и тесный междусобойчик, там конечно будет процветать КОРРУПЦИЯ!!  Что и происходило в МО.
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57 мин.
Sergiy Che
Ну у нас же их ловят и о арестах население знает - их не скрывают...  Вот в &quot;образце мировой дэмократии&quot; - Пиндостане - все знают, что сынок Байдена занимался с украинскими коррупционерами невиданной в мире коррупцией - даж пытались его в конгрессах допрашивать и в суды вызывать и что?? Арестовали сынка - коррупционера?? Не... Живёт припеваючи на своих виллах - а ругают только &quot;коррупционеров на плохой Украине&quot; (правда и их никто судить за коррупцию из западных хузяев не требует)))  😉
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56 мин.
Александр Зиборов
Прочитал, что генерал Цалагов, заместитель Шойгу, - миллиардер. Интересно, как генерал стал миллиардером? Или это миллиардер Цалагов стал генералом? Как?..
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42 мин.

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