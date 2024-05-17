Интересная жизнь с Vera Star Причина по которой Путин решил отправить в отставку теперь уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу, заменив его на эффективного экономиста Андрея Белоусова, кроется в том, что президент России "окончательно потерял терпение" из-за "безудержной коррупции" в оборонном ведомстве, пишет авторитетный поставщик финансовой информации Bloomberg.
"Белоусов был ошеломлен": что пишет Bloomberg об отставке Шойгу и новая версия задержания генерала Кузнецова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Так если ВСЕ ПЛОХО ЛЕЖИТ, нет контроля, тотальное разгильдяйство и тесный междусобойчик, там конечно будет процветать КОРРУПЦИЯ!! Что и происходило в МО.
Ответить
57 мин.
Sergiy Che
Ну у нас же их ловят и о арестах население знает - их не скрывают... Вот в "образце мировой дэмократии" - Пиндостане - все знают, что сынок Байдена занимался с украинскими коррупционерами невиданной в мире коррупцией - даж пытались его в конгрессах допрашивать и в суды вызывать и что?? Арестовали сынка - коррупционера?? Не... Живёт припеваючи на своих виллах - а ругают только "коррупционеров на плохой Украине" (правда и их никто судить за коррупцию из западных хузяев не требует))) 😉
Ответить
56 мин.
Александр Зиборов
Прочитал, что генерал Цалагов, заместитель Шойгу, - миллиардер. Интересно, как генерал стал миллиардером? Или это миллиардер Цалагов стал генералом? Как?..
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии