"Белоусов был ошеломлен": что пишет Bloomberg об отставке Шойгу и новая версия задержания генерала Кузнецова

Так если ВСЕ ПЛОХО ЛЕЖИТ, нет контроля, тотальное разгильдяйство и тесный междусобойчик, там конечно будет процветать КОРРУПЦИЯ!! Что и происходило в МО.

Sergiy Che

Ну у нас же их ловят и о арестах население знает - их не скрывают... Вот в "образце мировой дэмократии" - Пиндостане - все знают, что сынок Байдена занимался с украинскими коррупционерами невиданной в мире коррупцией - даж пытались его в конгрессах допрашивать и в суды вызывать и что?? Арестовали сынка - коррупционера?? Не... Живёт припеваючи на своих виллах - а ругают только "коррупционеров на плохой Украине" (правда и их никто судить за коррупцию из западных хузяев не требует))) 😉