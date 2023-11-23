«Вашингтон» выиграл 5 матчей подряд. Клуб идет на 2-м месте в Столичном дивизионе

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Баффало» (4:3 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. В овертайме победу клубу из столицы США принес Дилан Строум, отличившийся за 8 секунд до завершения 5-минутки.