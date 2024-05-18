Неизвестный поднял над Рейхстагом флаг России с помощью дрона

В Берлине над историческим зданием Рейхстага неизвестный с помощью беспилотника поднял флаг РФ. Дрон с российским государственным символом пролетал над зданием, в котором в настоящее время устраивают заседания немецкого парламента − бундестага.
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