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Самые страшные истории из сибирской тайги от очевидцев

Самые страшные истории из сибирской тайги от очевидцев

Сибирская тайга не похожа на обычный лес. Здесь расстояние между избами может занимать несколько дней пути, а ближайшая дорога иногда заканчивается за сотни километров.

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