Самые страшные истории из сибирской тайги от очевидцев

Сибирская тайга не похожа на обычный лес. Здесь расстояние между избами может занимать несколько дней пути, а ближайшая дорога иногда заканчивается за сотни километров.
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