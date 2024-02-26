Врач Афинская назвала лучшие продукты против стресса

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала о важности здорового питания для преодоления стресса. В своем Telegram-канале она отметила, что употребление мяса птицы, рыбы, орехов и тофу обеспечивает дополнительную энергию, необходимую в периоды стресса.
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