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Смузи с творогом и бананом

Смузи с творогом и бананом

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Смузи - это очень вкусный, густой, питательный напиток, для приготовления которого можно использовать фрукты, ягоды, овощи, кисломолочные или газированные напитки.

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