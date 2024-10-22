Смузи с творогом и бананом

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Смузи - это очень вкусный, густой, питательный напиток, для приготовления которого можно использовать фрукты, ягоды, овощи, кисломолочные или газированные напитки.
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