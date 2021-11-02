Аргументы недели

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Закон, наука на стороне защитников «Березовой рощи». На стороне «Атомстройкомлпекса» — Мутко?

Закон, наука на стороне защитников «Березовой рощи». На стороне «Атомстройкомлпекса» — Мутко?

Мы давно привыкли, что слова чиновников расходятся с их делами. Примеры этому порой анекдотичны. Особенно много случаев, когда с виду ответственные заявления и важные обещания, по факту, являются набором пустых фраз.

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Владимир Кармазинов
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