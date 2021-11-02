Мы давно привыкли, что слова чиновников расходятся с их делами. Примеры этому порой анекдотичны. Особенно много случаев, когда с виду ответственные заявления и важные обещания, по факту, являются набором пустых фраз.
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