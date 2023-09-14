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Букмекеры не сомневаются в победе «Аль-Иттихада» Бензема над «Аль-Охдудом». Даже гол Карима котируется низкими 1.34

14 сентября начинается шестой тур в Про-лиге Саудовской Аравии. В нем «Аль-Иттихад» Нголо Канте, Фабиньо и Карима Бензема на выезде встретится с «Аль-Охдудом».

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