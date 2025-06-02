Глава Минторга США Латник: Трамп не продлит временную паузу на импортные пошлины

В ближайшее время Вашингтон заключит торговые сделки с другими странами Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, которая ранее была введена на срок 90 дней, сообщил в воскресенье глава американского Минторга Говард Латник.