Глава Минторга США Латник: Трамп не продлит временную паузу на импортные пошлины

В ближайшее время Вашингтон заключит торговые сделки с другими странами Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не собирается продлевать в начале июля временную паузу на действие повышенных импортных пошлин против большинства торговых партнеров страны, которая ранее была введена на срок 90 дней, сообщил в воскресенье глава американского Минторга Говард Латник.
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