Москалев обслужит матч ЦСКА – «Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России. Игры «Балтика» – «Динамо» и «Енисей» – «Рубин» пройдут без ВАР

Стали известны арбитры матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. 19 апреля (вторник) «Балтика» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.
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