В облцентре арендатор устроил травлю владельца жилья

На помощь хозяину недвижимости оперативно пришли смоленские полицейские Житель Смоленска стал жертвой травли со стороны съёмщика его же квартиры, который вёл асоциальный образ жизни и провоцировал конфликты.
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