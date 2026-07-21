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Пятый канал

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Призрак рейха: Германия хочет получить доступ к технологиям ядерного оружия

Призрак рейха: Германия хочет получить доступ к технологиям ядерного оружия

Германия пытается тайно получить прямой доступ к технологиям создания собственного ядерного оружия. По данным нашей Службы внешней разведки, Берлин уже располагает необходимой научной базой, и подобные планы вызывают тревогу не только в Москве, но и среди европейских стран.

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