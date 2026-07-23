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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Рябыкин: «Кузнецов по уровню не ниже Радулова и Шипачева. Вопрос – в мотивации. Он способен стать лидером минского «Динамо» в сконцентрированном состоянии»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в минское «Динамо» .

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