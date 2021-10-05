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Как узнать, какова порода собаки

Как узнать, какова порода собаки

У счастливых обладателей собак с родословной нет необходимости сомневаться в том, какой породы их любимцы.

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Alex Немо
А оно нужно? Если человек взял собаку без каких-либо бюрократических заморочек, то ему нужна собака, друг если хотите, а не его родословная. Ну а если вас волнует родословная, то лучше не связывайтесь с собаками. Это не игрушка от которой можно отказаться потому что у нее не те родители или нет родословной отметки о дедушке...

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