В Китае заявили, что готовы решительно ответить на угрозы подрыва суверенитета страны

Китай решительно ответит на любые посягательства на свой суверенитет, в том числе и на приближение к тайваньским берегам военно-морских сил Европейского союза.
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