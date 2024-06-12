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Суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест замглавы управления связи ВС Шамарина

Суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест замглавы управления связи ВС Шамарина

В пресс-службе Второго Западного окружного военного суда рассказали, когда состоится рассмотрение жалобы на арест начальника Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки.

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