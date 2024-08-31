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Царьград

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ЧВК "Медведь", связанную с Минобороны, перебрасывают из Африки в Курскую область

ЧВК "Медведь", связанную с Минобороны, перебрасывают из Африки в Курскую область

Русское военизированное формирование "Медведь" покидает Буркина-Фасо. Около ста человек, входящие в эту группу, занимались охраной главы правительства Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, пишет Le Monde.

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