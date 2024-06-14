ФОМ: 82% россиян положительно оценили работу Путина, 81% опрошенных ему доверяют

Согласно результатам еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), 81% опрошенных российских граждан доверяют Владимиру Путину, при этом большинство респондентов (82%) оценивают его работу на посту президента как "скорее хорошо".
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