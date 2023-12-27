Врач Кузьменко сообщил, что «ломающиеся» клетки могут вызвать онкологию

Врач-терапевт Филипп Кузьменко напомнил, что человеческий организм состоит из огромного множества клеток, которые работают вместе на «всеобщее благо», но иногда они «ломаются», отказываясь погибать, и начинают размножаться.
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