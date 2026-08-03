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FiNE NEWS

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Журова сомневается в поддержке CAS позиции Украины по делу ОКР

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы, высказала сомнение в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в споре о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

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