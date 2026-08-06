Почта России и Кыргыз Почтасы заключили соглашение о создании нового логистического коридора

Почта и национальный почтовый оператор Кыргызской Республики — Кыргыз Почтасы подписали соглашение о создании прямого транзитного маршрута для доставки международных отправлений воздушным и наземным транспортом на территорию России.
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