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В Нило-Столобенской пустыни началась реставрация фасада исторической Крестовоздвиженской церкви

В Нило-Столобенской пустыни началась реставрация фасада исторической Крестовоздвиженской церкви

В Нило-Столобенской пустыни началась реставрация фасада Крестовоздвиженской церкви. В Нило-Столобенской пустыни стартовал важный этап восстановительных работ: мастера приступили к реставрации фасада Крестовоздвиженской церкви.

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