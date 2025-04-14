Путин "выжал все соки" из Трампа: у США больше нет козырей против России

Галина Чужая Трамп бежит впереди паровоза и по привычке считает, что все вокруг должны поклоняться ему как божеству и исполнять все его хотелки. Что хотят другие его совершенно не волнует.

Лариса Галахова А как же российская Одесса и Николаев? Оставить порт англичанам?