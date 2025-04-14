Администрация совершает одну ошибку за другой, сдавая слишком много козырей Путину. В ходе президентской кампании Дональд Трамп не раз хвастался, что положит конец конфликту между Россией и Украиной "за 24 часа".
Путин "выжал все соки" из Трампа: у США больше нет козырей против России
Комментарии
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Галина Чужая
Трамп бежит впереди паровоза и по привычке считает, что все вокруг должны поклоняться ему как божеству и исполнять все его хотелки. Что хотят другие его совершенно не волнует.
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17 час.
Лариса Галахова
А как же российская Одесса и Николаев? Оставить порт англичанам?
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7 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Трампа заботит количество погибших ВСУ шников, но ничуть не заботит количество погибающих ЕЖЕДНЕВНО ГРАЖДАНСКИХ ОТ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ АТАК ВСУ ???? Так дело не пойдет. Спрячь свои страшилки куда подалее. Следи за злодеяниями ВСУ. ИГРЫ В ОДНИ ВОРОТА НЕ БУДЕТ !!! НАРАВИТСЯ ТЕБЕ, ДОНЯ, ИЛИ НЕТ !!!
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1 час.
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