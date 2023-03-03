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«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября. Беспроигрышная серия – 13 матчей

«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября. Беспроигрышная серия – 13 матчей

«Ференцварош» тренера Станислава Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября. Сегодня команда сыграла вничью с «Мезекевешдем» (1:1) в 22-м туре.

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