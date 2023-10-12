Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на СВО в составе чеченского отряда «Ахмат» 11 октября 2023 года Курганский военнослужащий, участвующий в СВО на Украине в составе отряда «Ахмат», сообщил о возвращении на линию боевого соприкосновения бывших штурмовиков ЧВК «Вагнер».
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