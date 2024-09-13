На счетах экс-замминистра обороны Попова обнаружено свыше 30 млн рублей

На счетах бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, обнаружено свыше 30 миллионов рублей, на них наложен арест, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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