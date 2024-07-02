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МИД Китая призвал НАТО задуматься о влиянии на украинский кризис

МИД Китая призвал НАТО задуматься о влиянии на украинский кризис

Фото: TACC/Roman Pilipey/EPA 2 июля официальный представитель МИД КНР Мао Нин выступила с заявлением, призвав Североатлантический альянс к глубокому самоанализу своей роли в эскалации украинского кризиса.

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