Москвичи завоевали награды на Играх БРИКС и чемпионате России по бегу с препятствиями

Спортсмены из Москвы завоевали золотые медали на чемпионате стран БРИКС по фехтованию. 22-летний шпажист Павел Бузинов завоевал командное золото, а его партнер по команде Владислав Пенюшкин, 21-летний рапирист, завоевал две награды - золото в командном зачете и бронзу в личном зачете.