Диванный прогноз сроков СВО

(по моему мнению у автора слишком оптимистичный прогноз, но, будем посмотреть) Не претендую на какой-то пафос и экспертность.
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