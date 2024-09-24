Медвежий угол
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Медвежий угол

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Диванный прогноз сроков СВО

Диванный прогноз сроков СВО

(по моему мнению у автора слишком оптимистичный прогноз, но, будем посмотреть)  Не претендую на какой-​то пафос и экспертность.

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