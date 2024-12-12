Как убить целую страну об Россию

Алексей Тан

Зато!... евреи на Украине... как плодились, так и плодятся.... а Главное!... НИ кто из НИХ ... НЕ погибает и не умирает... от болезней и РАН.... и пусть ЖДУТ пополнения!... из того же Израиля...и даже...из США!!.