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Как убить целую страну об Россию

Как убить целую страну об Россию

В 2024 году уровень смертности в Украине является самым высоким в мире и втрое превышает рождаемость: 18,6 на 1000 человек.

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Комментарии
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Алексей Тан
Зато!... евреи на Украине... как плодились, так и плодятся.... а Главное!... НИ кто из НИХ ... НЕ погибает и не умирает... от болезней и РАН.... и пусть ЖДУТ пополнения!... из того же Израиля...и даже...из США!!.
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1 д.
Галина 123
Не убиться об  Россию, а самоубиться... Так точнее будет.
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23 час.
Владимир Дудкин
&quot;Мы великая страна, нас 52 миллиона!&quot; В миллионах тех - говна, Столько, что нет слова!
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17 час.

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