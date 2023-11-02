В большом пожаре под Магнитогорском погибли скотник и несколько сотен животных

Из-за вспыхнувшей электроплитки на ферме в Агаповском районе произошел большой пожар. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в поселке Ближний Агаповского района.
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