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Царьград

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"Центральный банк угрожает правительству": Новый бюджет России обнажил подковёрную борьбу в верхах

"Центральный банк угрожает правительству": Новый бюджет России обнажил подковёрную борьбу в верхах

В ЦБ России заявили о "неожиданных моментах" в проекте федерального бюджета и заявили о мерах на случай "непредвиденных обстоятельств" - обнажена подковёрная борьба в верхах.

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