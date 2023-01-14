6 причин, почему вам стоит поменять логотипСтоит ли менять старый логотип на новый? 6 ситуаций, почему вам стоит задуматься о новом логотипе компании

Стоит ли менять старый логотип на новый? 6 ситуаций, почему вам стоит задуматься о новом логотипе компании Недавно Ростелеком представил ребрендинг компании и это подтолкнуло меня написать 6 причин, почему вам надо обновить логотип.
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