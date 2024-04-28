Песков: среди военных Украины на фронте нарастает паника

Украина переживает трудные времена на передовой в конфликте с Россией.С украинской стороны на фронтах нарастает паника, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передаются в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
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