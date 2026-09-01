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dax ,double top formation

dax ,double top formation DAX Futures EUREX_DLY:FDAX1! ramin_trader2006 i beleave dax will go to 25500 area(buy place) then will go to 28000 alert=if you have buys ,you must put sl=26000 if you have old sells ,your sl must be in 26700 (break high,mean up trend start wish you win .

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