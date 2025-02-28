Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг острой критике власти Британии и заявил, что Соединённое Королевство становится первой в Европе исламистской страной.
Великобритания становится исламистским государством: уроки для России
Комментарии
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Анатолий Рябенко
В США наибольшая масса людей стали афроамериканцами. Англия превращается в страну исламанглия с наплывы людей из своих бывших колоний. В этих странах коренные белые люди вымирают теряя своё былое преимущество.
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13 час.
Иван Ураганов
Так уже в школах обучают младшие классы таджикскому языку,мотивируя,что бы русским детям стало легче общаться с таджикскими детьми.
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10 час.
Семен Демин
И не только Британия.
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3 час.
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