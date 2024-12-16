СВО — одна из главных тем, по которой граждане России задают вопросы Путину

Специальная военная операция на Украине стала одной из основных тем, по которой граждане задают вопросы президенту России Владимиру Путина в рамках подготовки к программе Итоги года с Владимиром Путиным, 16 декабря передает «Первый канал».
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